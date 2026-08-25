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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mango de ducha con economizador de agua más potente y barato del mercado: con 3 tipos de chorro

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de barbacoas con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre. Se trata del set cubiertos para barbacoa de acero inoxidable, un artículo que combina resistencia y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Es decir, el set mantendrá su forma y funcionalidad aún pese a someterse a elevadas temperaturas de cocción.

El juego está compuesto 1 espátula para barbacoa con abridor de botellas integrado, 1 pinzas para barbacoa, 1 tenedor para carne dentado, 1 cepillo para limpiar la parrilla para rejillas de acero, acero inoxidable y esmaltadas. Todo lo que necesitas para dominar un buen asado con las mejores garantías.

Según indica el fabricante, la espátula, las pinzas y el tenedor son aptos para lavavajillas y para el contacto con alimentos; lo que ofrece mayor versatilidad y mejor manejo.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este set de utensilios de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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