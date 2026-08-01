Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ramen más barato del mercado: disponible por menos de 8 euros
Ideal si te gusta la comida asiática
Daniel Cid
Si te gusta la comida asiática, en Lidl tienes el set de ramen más barato del mercado. Está disponible por menos de 8 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del set de ramen de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que está formado por cuatro piezas. Así, tiene un cuenco de ramen, palillos, cuchara y un cuenco para salsa.
Es apto tanto para lavavajillas como para el microondas y resiste temperaturas de hasta 100 grados. Además, su volumen útil es de unos 1,1 litros.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero volviendo al set de ramen, lo mejor de todo es su precio, ya que está disponible por solo 7,49 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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