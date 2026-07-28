Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de comedor más barato del mercado: por solo 2,99 euros

Con la llegada del verano nos toca ser anfitriones de nuestras reuniones de familias o amigos, así que puede que haya llegado el momento de que corras a Lidl para conseguir el mantel, 130 x 240 cm de un estampado florido y colorido que, sin duda alegrará tus platos.

Además, también lo tienes disponible en otras tonalidades, por lo que encajará perfectamente con tu decoración y, lo mejor, sin apenas gastar unos euros.

¿Qué ofrece?

Es un mantel de 130 x 240 centímetros que es perfecto para proteger la mesa de manchas y daños. Además, después de una copiosa comida o cena, no tendrás que perder tiempo frotando su superficie dado que es lavable y limpiable – fácil de limpiar y sin PVC y apto para alimentos.

Lo puedes encontrar con estampado de flores, un color verde que combina con todo, o con un estampado tipo mosaico.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este mantel, lo puedes encontrar en Lidl por tan solo 2,49 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España