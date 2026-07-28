Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los potentes auriculares sin cable que se cargan con el sol: por menos de 10 euros

Con la llegada de las vacaciones y el tiempo libre, qué mejor manera de desconectar que disfrutando de nuestra música favorita. Ya sea en la playa, en la piscina, a la hora de viajar o cuando salimos a practicar deporte.

Por ello, te recomendamos que corras cuanto antes a Action para conseguir los potentes auriculares inalámbricos solares Solix con los que la batería ya no será ni un problema, ni una preocupación.

¿Qué ofrece?

La principal característica de estos auriculares es que cuentan con estuche de carga con panel solar. Tienen Hasta 25 horas de reproducción con el estuche de carga y control táctil.

Disfruta más tiempo de tu música con los auriculares inalámbricos Solix. Gracias al panel solar del estuche de carga, puedes cargar los auriculares fácilmente con la luz del sol, ideal para viajar. Los auriculares ofrecen hasta 5 horas de reproducción por carga y un total de 25 horas con el estuche. Con control táctil, micrófono integrado y tiempo de carga rápido, estos auriculares totalmente inalámbricos son perfectos para el uso diario.

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

Y es que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

Precio

Pero volviendo a los auriculares, los puedes conseguir por tan solo 3,99 euros en Action.

Fuente: La Nueva España