Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de muebles de exterior de mesa y cuatro asientos más barato: por solo 39,99 euros

Si ya estás preparando tu próxima aventura o quieres relajarte con una estupenda comida casera en la playa, debes correr a Lidl para conseguir cuanto antes el set de muebles de camping 5 piezas.

Con el set de mesa y taburetes de camping CRIVIT estarás perfectamente equipado. Este práctico set te ofrece un cómodo lugar para comer y sentarte que se monta y desmonta en un abrir y cerrar de ojos. Ideal para el camping, el picnic o el jardín.

¿Qué ofrece?

Su almacenamiento ahorra espacio. Los taburetes se pueden guardar fácilmente en la mesa y asegurar con hebillas. La mesa es ajustable en 3 niveles de altura (55/60/70 cm) para diferentes ocasiones. Gracias al práctico sistema plegable, el set está listo para usar rápidamente y cuenta con un tamaño de embalaje compacto y prácticas asas para un transporte sencillo.

Este set de mesa y taburetes de camping es tu compañero ideal para todas las actividades al aire libre. Ya sea para un desayuno al aire libre, para jugar a las cartas por la noche o como superficie de apoyo adicional, sus múltiples posibilidades de uso lo convierten en un utensilio indispensable para cualquier campista y aficionado a las actividades al aire libre. El diseño bien pensado te permite guardar los cuatro taburetes en la mesa para ahorrar espacio. Así tienes todo junto de forma compacta y ahorras un valioso espacio de almacenamiento en el coche o la autocaravana. Las hebillas aseguran que nada se deslice durante el transporte.

Con el ajuste de altura de 3 niveles de la mesa (55, 60 o 70 cm), el set se adapta perfectamente a tus necesidades individuales. No importa si necesitas una mesa de picnic baja o una mesa de comedor más alta, este set te ofrece la flexibilidad que necesitas. Gracias al intuitivo sistema plegable, el set se monta y desmonta en pocos segundos. Esto te ahorra tiempo y nervios, para que puedas concentrarte plenamente en tu experiencia al aire libre. Los bordes redondeados de la mesa también proporcionan seguridad adicional.

A pesar de su bajo peso total de solo 8,2 kg, el set es extremadamente robusto y estable. Cada taburete soporta hasta 110 kg y la mesa aguanta una carga de hasta 50 kg. Así puedes confiar en la calidad y durabilidad de este set de muebles de camping.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a esta mesa con cuatro asientos, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 39,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: