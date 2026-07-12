Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Empresas que hacen regiónIncendios en ZamoraObras en la N-631 de ZamoraEntrevista al nuevo director de la UNED en Zamora, José DelgadoCalendario Mundial 2026: Fechas y cruces
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de tres piezas de cojines para palet o sillón de terraza más barato: ideal también como un cómodo cojín de suelo

Se trata de un set de 3 piezas con cojines de asiento y respaldo para europalés y de comodidad óptima al sentarse gracias a un acolchado de 15 cm con relleno de copos de alta calidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de tres piezas de cojines para palet o sillón de terraza más barato: ideal también como un cómodo cojín de suelo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de tres piezas de cojines para palet o sillón de terraza más barato: ideal también como un cómodo cojín de suelo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Una de las formas de convertir tu jardín o terraza en un espacio 'chill' a la última y de la forma más barata es con un asiento de palet. Y para que resulte lo más cómodo para ti os tus invitados, lo mejor que puedes hacer es correr a Lidl para conseguir el set de cojines para palet que ofrece la famosa cadena de superemrcados.

El relleno contiene 100% de poliuretano con certificación GRS. Y es que se trata de un set de 3 piezas con cojines de asiento y respaldo para europalés y de comodidad óptima al sentarse gracias a un acolchado de 15 cm con relleno de copos de alta calidad.

Otro detalle que enamora de este producto es que es ideal también como un cómodo cojín de suelo: listo para usar. Además, este producto goza del privilegio de encontrarse entre los artículos "top valorados de la marca".

COMPRAR AQUÍ

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Noticias relacionadas y más

Pero volviendo a este juego de cojines para palet o sillón, lo puedes conseguir por tan solo 42,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros
  2. Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: 'Vivir aquí es un privilegio
  3. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  4. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  5. La parada de dos líneas de autobús en la estación de Otero mejorará la accesibilidad al AVE en Sanabria
  6. Las motos comienzan a rugir en una Sanabria pasada por agua
  7. El color de las ventanas paraliza la obra de la nueva oficina de turismo de Zamora y desnuda las políticas exigentes del Casco Histórico
  8. Nuevo episodio por tormentas en Zamora para este sábado: nivel amarillo y tarde en alerta por altas temperaturas

Furtivismo en Fuente Encalada: dos ciervos muertos y un animal agonizando durante horas

Furtivismo en Fuente Encalada: dos ciervos muertos y un animal agonizando durante horas

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

Muere un triatleta en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado

La etapa 9 del Tour de Francia, en directo | Malemort - Ussel

La etapa 9 del Tour de Francia, en directo | Malemort - Ussel

Esto es lo que debes y no debes hacer jamás si te pica una garrapata

Esto es lo que debes y no debes hacer jamás si te pica una garrapata

Esto es lo que puede pasarle a tus ojos si ves el eclipse solar de agosto sin gafas homologadas

Esto es lo que puede pasarle a tus ojos si ves el eclipse solar de agosto sin gafas homologadas

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora se constituye el martes

El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora se constituye el martes

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia
Tracking Pixel Contents