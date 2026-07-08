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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir set de balcón de tres piezas más barato del mercado: de madera y estructura plegable para ahorrar espacio

Este set de madera de acacia tratada con aceite con alta resistencia a la intemperie

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir set de balcón de tres piezas más barato del mercado: de madera y estructura plegable para ahorrar espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir set de balcón de tres piezas más barato del mercado: de madera y estructura plegable para ahorrar espacio

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Daniel Cid

Quien tiene un balcón, tiene un tesoro. Y es que aunque esta parte de nuestro hogar pueda parecer pequeña y de poco uso en comparación con una terraza o incluso un jardín, se le puede acabar sacando mucho partido y utilidad si lo decoramos y completamos con los muebles adecuados.

Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir el set de balcón, 3 piezas de la marca Livarno que puedes conseguir por tan solo 79,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este set de madera de acacia tratada con aceite con alta resistencia a la intemperie. Cuenta con una estructura plegable estable con herrajes duraderos de acero galvanizado y fácil de guardar para ahorrar espacio, por lo que puedes ponerlo solo cuando lo vayas a utilizar o incluso quitar del balcón cuando se acaba la estación de buen tiempo y vuelva el frío y los días nublados.

Este mueble llega completamente montado y listo para usar. Lidl indica que sus medidas son mesa: aprox. 61,6 x 60 x 74 cm, cada silla: 36 x 52 x 87,5 cm, altura del asiento: 45 cm

Su acabo de madera le da una imagen elegante que embellece nuestro balcón y le da un toque veraniego que pega con todo tipo de decoración.

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Alta demanda

Por todo ello, si quieres conseguir este set de balcón, 3 piezas, te recomendamos que vayas cuanto antes a tu tienda de Lidl más cercana y te hagas por él, ya que por todo lo que ofrece ese precio se prevé que el set vuele lo antes posible.

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Recuerda que también lo puedes conseguir a través de este enlace de la propia página web de la cadena de supermercados de origen alemán.

Fuente: La Nueva España

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