Colas en IKEA para conseguir las sábanas más baratas del mercado: menos de 4 euros

La marca sueca pone a disposición de sus clientes una ajustable elaborada con poliéster y algodón, que se arruga y encoge menos que otras opciones

F. L. / A. O. / LNE

¿Buscas ropa de cama? En principio, la búsqueda parece fácil tanto en tiendas de comercio local como en grandes superficies o por Internet. Sin embargo, si lo que buscas son tejidos que apenas requieran cuidados, ni se encojan ni arruguen, la cosa está más difícil. La mejor elección es aquella que mezcla políester y algodón de cultivo sostenible, algo que podrás encontrar en el gigante sueco que seguro que ya te ha venido a la cabeza: Ikea.

La potenta marca sorprende ahora con unas sábanas que aúnan buen precio y buena calidad: se trata de la sábana ajustable TAGGVALLMO. Una bajera para camas de 90x200 y con un descuento del 24%. Así, podrás llevartela a casa por solo 3,79 euros. Una oferta que encontrarás en el outlet de la marca sueca y que promete agotarse en horas.

Además, al ser de una mezcla de poliéster y algodón, la tela se encoge y arruga menos y como la sábana ajustable tiene el borde elástico, se puede utilizar con colchones de hasta 16 cm de grosor.

Origen sueco

IKEA (acrónimo de «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd») es una corporación multinacional de origen sueco con sede en los Países Bajos, dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles en paquete plano, colchones, electrodomésticos y objetos para el hogar. Fue fundada en la provincia de Småland (Suecia) en 1943 por Ingvar Kamprad. Para 2015, IKEA contaba con 328 tiendas en 28 países y empleaba a 155 000 trabajadores, y su éxito en el mundo de las operaciones es caso de estudio en las escuelas de negocios. Su casa matriz está en la ciudad sueca de Älmhult.

