El truco de poner sal en el champú que cada vez copia más gente: esta es la razón

Entre los pasos esenciales de una rutina de belleza, lavarse el pelo ocupa sin duda el primer lugar de la lista. Es un paso imprescindible, aunque la frecuencia varía de una persona a otra. Según el tipo y las características de tu cabello, puedes lavarlo una, dos o tres veces por semana, e incluso hay quienes optan por un champú diario.

Es innegable que, además de la frecuencia, resulta fundamental prestar atención a cómo tratas tu cabello y tu cuero cabelludo. Aunque pueda parecer una tarea básica, no todo el mundo sabe lavarse bien el pelo con champú. Algunos se limitan a eliminar la suciedad y la grasa de forma superficial, sin cuidar todas las zonas, mientras que otros no utilizan los productos adecuados para su tipo de cabello.

Afortunadamente, como en muchos aspectos del cuidado personal, existen remedios naturales para resolver numerosos problemas capilares. Un simple ingrediente, combinado con tu champú habitual, puede hacer que tu pelo luzca más sano y brillante desde el primer uso.

Los amantes de los “remedios de la abuela” saben que la naturaleza está llena de aliados inestimables, tanto para la limpieza del hogar como para la higiene personal. Es el caso de un ingrediente 100 % natural que también resulta excelente para lavar y nutrir el cabello. Si lo añades a tu champú, los resultados pueden ser sorprendentes.

Hablamos de la sal gorda, uno de los comodines infalibles que no falta en nuestros armarios. Además de ser un condimento imprescindible en la cocina, la sal tiene múltiples usos alternativos, y uno de ellos está directamente relacionado con el cuidado capilar. Se trata de un producto totalmente natural y muy económico que, con solo un toque, ayuda a decir adiós al pelo graso y a purificar el cuero cabelludo.

¿Cómo se utiliza? Añade dos o tres cucharadas de sal gorda a tu champú habitual y agita bien el frasco antes de usarlo. El ingrediente “secreto” ayudará a absorber el exceso de sebo de forma más rápida y profunda. Pero eso no es todo: usado antes del champú, como exfoliante, se convierte en un remedio eficaz para combatir y prevenir la caspa. Los resultados comienzan a notarse al cabo de unas semanas.

Este es el champú que debes usar según tu tipo de cabello

Es mundialmente conocido que según el tipo de cabello que tengas debes usar un tipo de champú u otro. De esta manera, conseguirás estirar al máximo la limpieza o lidiar en el día a día con las características del mismo, que pueden ser un verdadero problema.

Pelo graso

Un tipo de cabello muy habitual es el graso. Este tipo de pelo suele durar menos tiempo limpio que el seco y en muchas ocasiones nos vemos obligados a lavarlo con más frecuencia para mantener el brillo adecuado. No obstante, pasarlo por agua muy a menudo también es un problema.

La mejor solución es usar el champú adecuado. En los supermercados encontrarás gran variedad de marcas que prometen mantener el cabello graso a raya. Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar uno es que no lleve aceites ni siliconas y termine con el problema de raíz. Ya que es frecuente tener la raíz demasiado grasa y las puntas muy secas, lo suyo es encontrar un champú que acabe al mismo tiempo con estos dos problemas.

Los ingredientes que suelen llevar este tipo de champús son los siguientes: espirulina, carbón, menta, tomillo, pomelo, cedro, lavanda, arcilla o limón, aunque puede haber muchos más.

Pelo seco

También es habitual las quejas de aquellos que tienen el pelo excesivamente seco, sobre todo cuando llega el verano. El sol y el agua de las piscinas o el mar no ayudan al cuidado de este tipo de cabello. El uso de la plancha o el secador también contribuyen a que se seque aún más.

En este caso, debemos buscar un champú nutritivo que contenga aceites, especialmente de oliva, aunque también se usa a menudo el de argán. Además, puede llevar aguacate, extracto de limón, manteca de karité, aloe vera, macadamia y almendra, entre otro muchos.

Cabellos teñidos

Ya sea porque tienes canas o porque quieres cambiar de look, es posible que hayas teñido tu pelo en varias ocasiones. Para mantenerlo lo mejor posible y no perder el color y el brillo también es muy importante que elijas bien el tipo de champú a usar.

Aquí hay una norma que no te debes saltar: evitar los champús con sulfatos. Los sulfatos son componentes presentes en los champús que solemos utilizar que arrastran las partículas de color y dejan el pelo opaco y sin vida.

Además, los champús para cabellos teñidos pueden llevar otros componentes como albaricoque, naranja, arándano o aceite de argán.