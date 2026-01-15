Por qué tu casa parece más pequeña de lo que es
Muebles desproporcionados, exceso de objetos y una iluminación mal pensada pueden reducir visualmente cualquier vivienda, incluso teniendo espacio de sobra.
A.G.B
Muchas casas no son pequeñas, pero lo parecen. El problema no suele estar en los metros cuadrados, sino en una serie de errores visuales muy comunes que hacen que las estancias se vean más cerradas, bajas o saturadas de lo que realmente están.
Puntos clave para lograr más amplitud:
El fallo más obvio, pero a la vez el más habitual, es elegir muebles que no se ajustan al tamaño del espacio. Sofás demasiado grandes, mesas extensas en salones pequeños o muebles muy voluminosos bloquean el paso de la luz y acortan visualmente las distancias. Un mueble bien proporcionado deja respirar la habitación; uno sobredimensionado la encoge.
El segundo gran enemigo del espacio es la acumulación de objetos. Estanterías llenas hasta el límite, superficies ocupadas y decoración sin jerarquía visual que generan ruido y hacen que el ojo no encuentre zonas de descanso. Menos elementos, pero mejor colocados, ayudan a que el espacio se perciba más amplio y ordenado.
La iluminación es el tercer factor clave y, a menudo, el más descuidado. Una única luz central o una iluminación fría y mal distribuida aplana las estancias y acentúa las sombras. Apostar por varios puntos de luz, con tonos cálidos y bien repartidos, crea profundidad y amplía visualmente cualquier habitación.
El espacio no solo se mide, también se mira, y con estos consejos puedes lograr que tu casa se vea más diáfana y organizada.
