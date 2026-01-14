Cinco consejos para manterner tu casa libre de malos olores

Eliminar los malos olores del hogar no pasa por saturar el ambiente con ambientadores, sino por identificar su origen y neutralizarlos de forma eficaz, parta ello, sigue estos 5 consejos:

1. Ventilar a diario de forma eficaz.

Abrir ventanas opuestas durante al menos diez minutos permite renovar el aire y evita que los olores se queden atrapados en la vivienda. Una buena ventilación es clave para que el resto de consejos sean funcionales, es lo básico para eliminar todo mal olor. Unos15 o 20 minutos por la mañana y por la noche sería lo ideal.

2. Utilizar bicarbonato o café como absorbente natural.

Colocado en recipientes en distintas estancias, el bicarbonato y el café molido eliminan los olores sin enmascararlos, añadir gotas de cualquier cítrico también potencia su función, deben de renovarse cada semana.

3. Neutralizar olores fuertes con vinagre blanco.

Un cuenco con vinagre o hervirlo con agua ayuda a eliminar olores intensos como los de comida o tabaco. También se puede pulverizar de forma ligera en textiles, como cortinas o colchones. Añadir unas gotas de limón ayuda a neutralizar olores y también aporta un aroma agradable.

4. Limpiar y tratar los textiles del hogar.

Sofás, alfombras, cortinas y colchones concentran la mayoría de los olores y pueden refrescarse espolvoreando bicarbonato y aspirando después.

5. Prevenir humedad y focos de olor.

Limpiar desagües y mantener limpio el cubo de la basura evita que los malos olores reaparezcan. Es muy importante no acumular el vapor de agua o vaho en el cuarto de baño, generan ambientes húmedos en los que se reproducen bacterias y hongos, para ello es sumamente importante volver al primer consejo y ventilar una vez hayamos acabado de usarlo.