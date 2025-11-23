Largas filas en Ikea para conseguir el zapatero vertical low cost que deja el suelo de la entrada despejado

Ikea siempre encuentra la solución para facilitar la vida de sus clientes. Por eso, intenta encontrar los mejores muebles que permitan disponer de más espacio de almacenamiento sin ocupar demasiado lugar. A la hora de comprar un mueble, hay muchas personas que no quieren pasar por alto un aspecto en particular: el diseño. Si bien hay muchos productos prácticos, también es importante que sean estéticos.

Ikea tiene el mueble perfecto que se adapta a las necesidades de tu hogar. Se trata de un armario para zapatos que también sirve como mueble de almacenamiento. Es el modelo TRONES, que tiene un gran éxito entre los clientes.

Zapatero / almacenaje Trones Ikea / Ikea

Este artículo tiene una parte superior donde puedes colocar diferentes objetos. Como tu maletín cuando vuelves del trabajo, tus llaves o incluso tu teléfono móvil. Al ser poco profundo, ocupa muy poco espacio y es perfecto para guardar zapatos, bufandas, guantes u otros tipos de accesorios. Además, la puerta de este armario para zapatos se puede desmontar fácilmente.

De esta forma, podrás limpiar el interior cada vez que lo necesites y conservarlo en buen estado durante mucho tiempo. El ancho del producto vendido por Ikea es de 52 cm, su profundidad de 18 cm y su altura de 39 cm.

En cuanto a los materiales con los que se ha fabricado este zapatero, se trata de plástico 100 % polipropileno, con un mínimo del 20 % de origen reciclado. Es el producto perfecto para el hogar. Ikea ha declarado lo siguiente sobre su mueble: "Este mueble de poca profundidad y tamaño reducido es perfecto para guardar zapatos, guantes y bufandas". "Si tus necesidades de almacenamiento cambian, puedes crear más espacio. Para ello, apila varios elementos o colócalos uno al lado del otro", apuntand esde Ikea.

Antes de precisar: "El tipo de fijación depende del material del soporte. Elige las fijaciones en función de tus paredes (se venden por separado)." Una cosa es segura: este mueble encontrará sin duda su lugar en tu hogar. Si deseas adquirirlo, puede encontrarlo en la página web de la marca. También está a la venta en tiendas físicas y se trata de uno de los productos más vendidos de la firma sueca.

Ikea ha puesto a la venta su producto al precio de 34,99 euros por las dos piezas. Por su parte, los clientes también han dado el visto bueno a este mueble. Ha obtenido una excelente puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en 425 opiniones. Estos últimos han comentado: "Ahorra espacio en la entrada para guardar los zapatos, es discreto, fácil de instalar y se apila fácilmente", "Ingenioso y práctico. ¡Pongo cuatro pares de zapatos en cada casillero!". "Es estupendo y bonito para guardar los zapatos. Se puede colocar en la pared y queda como un bonito mueble. Se puede colocar uno encima del otro o uno al lado del otro. Estoy muy contenta con mi compra. Lo recomiendo".

Estas opiniones demuestran que el mueble de Ikea es todo un éxito. A algunos les encanta su practicidad, su estética, pero también su discreción.