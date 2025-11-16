Lee esto si odias limpiar: nos vas a amar para siempre por estos trucos

Las obligaciones diarias, la falta de tiempo o, simplemente, que nos horroriza sin más, convierten a la limpieza en una de las tareas más tediosas para todos. A unos más que a otros, cierto, ya que hay gente que realmente se siente desbordada y hasta deprimida cuando le toca ponerse a limpiar. Si eres de este último grupo, tienes tres opciones: contratar a alguien para que lo haga por ti, vivir rodeado de suciedad o seguir estos cinco trucos virales pensados para gente que odia limpiar.

Una casa nunca estará limpia si no lo está tu cocina. Para ello, debes eliminar la grasa de todas su superficies. Para hacerlo de forma rápida y efectiva, guarda todos los utensilios innecesarios que estén sobre la encimera. Coge un poco de quitagrasas y limpia la vitrocerámica, la encimera y algún electrodoméstico en el que se pueda acumular la suciedad. Déjalo actuar y pasados 10 minutos, con una servilleta, elimina los restos del limpiador.

Las pelusas

Este truco es la maravilla. Envuelve tu escoba de toda la vida con una media de nailon. Recogerás las pelusas y las motas de polvo que recorren los suelos de tu casa de una pasada. Y es que la electricidad estática del nailon es capaz de atraer hasta las partículas más pequeñas.

El polvo de los muebles

Resulta imposible que el polvo no se acumule sobre los muebles. Para evitar que acabe suspendido en el aire por toda la casa, límpialo con un trapo o con una bayeta empapada en agua y jabón. Un truco es aplicar una capa de cera sobre algunos muebles para que no sigan acumulando polvo. Además, elimina todas las figuritas y demás adornos que no sean esenciales o especiales para t. Verás cómo el polvo merma... y menos tendrás que limpiar.

Paula Ordóñez

Suele resultarnos difícil tirar a la basura algunas de nuestras pertenencias, aunque no las utilicemos y carezcan de utilidad, sobre todo si tienen cierto valor sentimental. Identifica estos objetos y, si no te ves preparado para deshacerte de ellos, vete acumulándolos en una caja.