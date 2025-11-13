Tu lavadora tiene un rincón secreto que hace tu ropa huela a veces mal

Si cuando sacas la ropa de tu lavadora te huele mal o, sin ir tan lejos, no te huele bien... algo estás haciendo mal.

Poner una lavadora no es plato de buen gusto para la mayoría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si no pones la suficiente atención a la hora de clasificar las prendas y seleccionar el programa, es posible que termines estropeando algunos de tus favoritos de armario.

Los electrodomésticos suelen generar bastatante gasto energético, así que lo conveniente es que utilices con conocimiento cada uno para evitar echar a perder el dinero.

A la hora de llevar a cabo las tareas de limpieza en casa es normal que de vez en cuando haya alguna zona que quede sin limpiar. Es importante que de vez en cuando se dedique tiempo suficiente para encargarse de esos pequeños olvidados y sacar el máximo partido a cada elemento que forme parte de tu estancia.

Es posible que, a pesar de que pongas tu ropa a lavar, siga oliendo mal. Algo estás haciendo mal. En Internet hay cientos de trucos para conseguir un mejor resultado sin necesidad de gastar mucho dinero ni invertir más tiempo del necesario. Son soluciones simples que surgen para problemas instantáneos que puedes cubrir con cualquier cosa que tengas por casa. De hecho, a veces la solución está en cambiar un pequeño hábito que marque la diferencia.

En esta ocasión, el truco está en que eches un vistazo a un rincón que probablemente no hayas limpiado nunca. Se trata del hueco por el que pasa el detergente que está detrás de la caja para verterlo. Sácalo y frota la zona con una mezcla de vinagre, bicarbonato y jabón para lavar los platos. Para frotar el interior puedes utilizar un estropajo para limpiar el interior de los radiadores y dejarlo como nuevo.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.