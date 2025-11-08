La limpieza de la madera y sus cuidados, en seis trucos infalibles (y fáciles de ejecutar)

Aunque en el mundo rural todavía se estila usar la piedra como elemento principal de decoración para muchas fachadas y hogares, no es menos cierto que las distintas formas y aleaciones de la madera se ha hecho un hueco a la hora de adornar interiores. Lejos quedan ya los años del gotelé y las encimeras de piedra, apostando ahora por paredes lisas y estanterías mucho más 'limpias' con la madera como principal elemento. Sin embargo, esto también ha supuesto un añadido a la hora de limpiar las casas, puesto que se trata de un elemento que hay que tratar con mucho mimo para no dañarlo en demasía.

El primer cuidado que hay que hacer en los elementos de madera es mantenerlos limpios día a día, para lo que será necesario usar paños suaves y secos que puedan retirar el polvo con facilidad. Huir de los trapos ásperos o las toallitas es una obligación si no queremos encontrar rayones más pronto que tarde. Otro 'truco' infalible nace de usar dos ingredientes habituales en muchos guisos o aliños. Con una proporción de dos tercios de aceite de oliva por uno de vinagre blanco, este ungüento sirve para una limpieza con desinfección primero y para darle un toque brillante después. Será también recomendable frotar en dirección de la veta de la madera.

De sobra conocida es la animadversión existente entre la madera y el agua. Es por ello que cada vez que se derrame el líquido elemento sobre estas superficies habrá que retirarlo con rapidez, sin dejar que se seque por su propio peso. En cuanto al uso de trapos húmedos, no es desaconsejable al 100%, aunque sí habrá que evitar el exceso de humedad y pasar, acto seguido, un paño seco por la misma zona. Y si la relación de la madera con el agua no es nada buena, tampoco lo es con el sol. Por lo tanto, el primer paso es no colocar muebles de este material cerca de las ventanas y, en caso de hacerlo, serán imprescindibles las cortinas.

Cuidar la madera, una carrera de fondo

El cuidado de la madera, además de un trabajo diario, es una carrera de fondo en la que es necesario ciertos detalles añadidos a largo plazo. Por ejemplo, es muy recomendable aplicar cera natural o aceites específicos para este material cada trimestre, dando a la madera la oportunidad de mantenerse bien sellada, repeler la humedad y mantener su brillo. Por último, los ingredientes habituales de la cocina son un compañero fiel en la limpieza, por lo que no podía faltar la mezcla de bicarbonato de sodio con agua... o incluso los limones. En cualquier caso, frotar la madera con estas opciones servirá para eliminar la grasa superficial, aunque no hay que olvidarse de un buen secado posterior.