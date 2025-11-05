Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si nunca ves la pantalla de tu televisión limpia del todo, tienes que leer esto

Cuando limpias algo de verdad... te das cuenta de lo sucio que estaba antes: consigue una pantalla "de cine"

Partido de fútbol en televisión.

Partido de fútbol en televisión. / PXFUEL.COM

Abril Oliva

A veces hace falta limpiar algo en profundidad para darte cuenta de lo sucio que estaba antes y preguntarte: "¿Pero cómo no veía lo sucio que estaba?". Pues eso pasa precisamente con las pantallas de televisión, que a veces por más que frotas y pasas la bayeta, nunca lo acabas de ver bien del todo. Pasa mucho con los cristales de las gafas, sin ir más lejos.

En el caso de los televisores, lo que tienes que tener en cuenta siempre es que se trata de un dispositivo muy caro por lo que si no tienes cuidado, estarás tirando a la basura cientos de euros. El plasma puede salirte muy caro. Por este motivo, allá van unos consejos para que tu pantalla quede reluciente sin que sufra.

Lo que no debes hacer

  • Jamás utilices la limpieza en húmedo.
  • Nunca añadas producto directamente al televisor
Lo que puedes/debes hacer

La limpieza en seco implica estos pasos para que te quede "de cine":

  • Apaga la televisión para ver bien las manchas, no hay otro motivo, podrías limpiarlo igual con ella encendida
  • Quita el polvo con un paño de microfibra suave y seco
  • Elimina manchas con una toallitas electrónicas humedecida muy ligeramente
  • Limpiar dos veces: primero en una dirección y luego en la otra
  • Presiona los botones y las rejillas de ventilación
  • Con el plumero, repasa los botones y parte posterior de la tele

