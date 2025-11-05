Si nunca ves la pantalla de tu televisión limpia del todo, tienes que leer esto

A veces hace falta limpiar algo en profundidad para darte cuenta de lo sucio que estaba antes y preguntarte: "¿Pero cómo no veía lo sucio que estaba?". Pues eso pasa precisamente con las pantallas de televisión, que a veces por más que frotas y pasas la bayeta, nunca lo acabas de ver bien del todo. Pasa mucho con los cristales de las gafas, sin ir más lejos.

En el caso de los televisores, lo que tienes que tener en cuenta siempre es que se trata de un dispositivo muy caro por lo que si no tienes cuidado, estarás tirando a la basura cientos de euros. El plasma puede salirte muy caro. Por este motivo, allá van unos consejos para que tu pantalla quede reluciente sin que sufra.

Lo que no debes hacer

Jamás utilices la limpieza en húmedo.

Nunca añadas producto directamente al televisor

P. O.

Lo que puedes/debes hacer

La limpieza en seco implica estos pasos para que te quede "de cine":