Tres productos de Ikea para aprovechar el espacio al máximo en un piso pequeño

El catálogo de Ikea se caracteriza por sus artículos prácticos y la sencillez con la que los puedes montar tú mismo. Siguiendo esta línea, internet se ha llenado en los últimos años de influencers que aprovechan los productos de la marca para proponer ideas prácticas para la decoración de las casas de sus seguidores. Uno de los elementos que más preocupa a la hora de escoger el mobiliario de un piso es cómo aprovechar el espacio al máximo. Esta selección de IKEA incluye soluciones pensadas para que cada metro de tu hogar cuente.

Sofá cama SKÖNABÄCK

Este sofá cama es una opción acogedora y funcional. Además de convertirse en un espacio de descanso, también cuenta con espacio de almacenaje, algo vital para un piso pequeño. Crea un asiento adicional o una cama individual tirando del reposabrazos y plegándolo. El espacio de almacenaje se encuentra oculto debajo del asiento. El reposabrazos plegable se puede colocar en el lado derecho o en el izquierdo, por lo que podrás adaptar el sofá a tu espacio. Por 299 euros, este sofá es una elección ideal para un salón pequeño.

Lavavajillas FRÖSLUNDA

Este lavavajillas no solo ocupa poco espacio, sino que también está equipado con lo último en tecnología. Para garantizar el máximo ahorro de agua, cuenta con una función que detecta la cantidad de platos que hay dentro y lo sucios que están, y regula el volumen de agua en consonancia. La función de inicio retardado de hasta 24 horas te permite poner el lavavajillas cuando más te convenga. Al tener tres niveles, es más amplio y te resultará más fácil organizar los platos. Puedes regular la altura del cesto superior para que se adapte a platos y vasos de tamaños diferentes. Los soportes para platos del cesto inferior se pueden plegar, de modo que puedes hacer sitio para objetos más grandes. Su precio de 499 euros lo convierte en una opción más accesible que otras.

Mesa de centro ÖSTAVALL

Esta mesa de centro une funcionalidad, diseño y aprovechamiento del espacio. El espacio bajo el tablero incluye un sistema para organizar los cables, para que puedas cargar fácilmente tus dispositivos electrónicos sin que estorben sus cargadores. Puedes adaptar el espacio de almacenaje oculto a tus necesidades y mantener tu salón más organizado. El mecanismo de elevación cuenta con un bloqueo que evita que el tablero se cierre inesperadamente, y el resorte de gas garantiza que se cierre de manera suave y segura. La mesa de centro tiene un sencillo diseño de líneas depuradas con un toque moderno y tiene un precio de solo 129 euros.