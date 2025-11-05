Una segunda vida para tu bayeta sucia

¿Cada cuánto limpias las bayetas que utilizas para higiniezar tu casa? Es un imprescindible en el cuidado del hogar, pero si no se limpia con frecuencia se convertirá en uno de los productos más peligrosos. La humedad es el mejor terreno de cultivo para hongos y bacterias, y las bayetas están constantemente expuestas a la humedad si no las tendemos al sol para que se sequen después de cada uso.

Aunque muchas veces no lo notes, las bayetas de la cocina acumulan grandes cantidades de grasa con cada uso que les damos a diario. Para que te hagas una idea: cuando ya percibes que están resbaladizas, una sensación totalmente desagradable, es que ya llevan días acumulado gérmenes, más que en un váter. Esa capa de grasa tiene un nombre: biofilm.

Para conseguir que tus bayetas se mantengan más tiempo limpias es muy importante utilizar una para cada cosa. Y no, no hablamos de una para cada departamento de la casa sino una para cometido: por ejemplo, con una secas los platos, con otra la cocina, con otra lo haces en la campana... y así con cada estancia. Si no quieres confundirte, prueba a utilizar trapos de distintos colores.

Desinféctalas una vez por semana

La grasa y la suciedad se van acumulando día a día en nuestras bayetas. Por eso es fundamental que una vez al a semana las desinfectemos dejándolas al menos media hora a remojo en un recipiente con agua templada, un poco de suavizante y un chorrito de lejía.

¡A la lavadora!

Una de las formas más rápidas y fáciles de limpiar las bayetas de la cocina es meterlas en la lavadora. Pero no las laves con el resto de la ropa, aprovecha por ejemplo las coladas de las toallas. Si están muy sucias puedes ponerlas antes un rato a remojo para eliminar algo de grasa. Además, puedes añadir un poco de vinagre al detergente para que queden mejor.

Si tienes lavavajillas en casa puedes meter los trapos en él y dejar que las altas temperaturas y el jabón las desinfecten.Ponlas a hervir

Otro truco para acabar con la suciedad de las bayetas de la cocina es ponerlas en un cazo con agua hirviendo y un poco de detergente y dejar que cueza durante cinco minutos.