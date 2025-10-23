Ahorra en detergente en otoño: Fabrica tu propio jabón para lavadora con castañas

Las castañas son uno de los frutos más preciados del otoño: asadas, cocidas o en harina para la elaboración de postres, pueden ser deliciosas.

Pero hay otras castañas, las que dan los "castaños de Indias", que aunque no son comestibles tienen otras propiedades muy útiles. A pesar de su nombre, el castaño de Indias no procede del subcontinente indio, y tampoco de las Américas. Es endógeno de los Balcanes, en el este de Europa. Tampoco es un castaño (no pertenece al género Castanea), aunque se denomina así por la similitud de sus frutos, que también caen en otoño.

Las "falsas" castañas del castaño de Indias son eficaces para lavar la ropa debido a la presencia de escina. Se trata de una mezcla de saponinas triterpénicas capaces de producir espuma, que puede ser útil para limpiar la suciedad y la grasa. Averigüemos cómo extraer la saponina para fabricar tu propio detergente casero.

¿Qué necesitas para hacer detergente casero a base de castañas de Indias?

Una botella de cristal

Un colador

Un cazo

Una batidora

200 ml de agua

5 ó 6 castañas de Indias

Tritura las castañas con la batidora hasta obtener un polvo fino. Asegúrate de que quede muy fino para garantizar la cantidad adecuada de saponina.

A continuación, vierte el polvo y el agua en el cazo. Si utilizas agua caliente, tendrás que esperar unos 10 minutos. En cambio, si utilizas agua fría, tendrás que esperar de 25 a 30 minutos para que se libere la saponina.

Una vez hecha la infusión, utiliza el colador para obtener un líquido ligeramente amarillento con la misma consistencia que la leche. Con la cantidad obtenida, podrá realizar dos lavados. Sin embargo, si está acostumbrado a utilizar pequeñas dosis de detergente, esta cantidad será suficiente para más de dos lavados.

Para guardar tu detergente casero, viértelo en la botella de cristal y mételo en el frigorífico, conservará su eficacia hasta 7 días.

Personaliza tu detergente

Puedes personalizar el olor de tu detergente casero a base de castañas de Indias añadiendo a la mezcla un aceite esencial de tu elección. Otras personas optan por añadir hojas de laurel entre la ropa para perfumarla, en lugar de emplear aceites esenciales o suavizantes sintéticos como los que puedes encontrar en el supermercado.

Sin duda, la ropa queda increíble, pero además este truco te ahorrará decenas de euros al cabo del año y es mucho más ecológico que utilizar productos químicos.