Los pintauñas no solo se pueden utilizar para embellecer las manos. Hoy en día se pueden encontrar en el mercado un sinfín de colores y tipos de esmaltes que pueden hacerte la vida cotidiana más fácil.

¿Te gustaría cubrir ese rasguño del coche? ¿O evitar que los objetos se oxiden? Sigue leyendo para descubrir los usos alternativos de los pintauñas en el hogar que te proponemos.

Para los muebles

Con el paso del tiempo los muebles de madera, especialmente en las esquinas, tienden a astillarse o romperse. Para conseguir que tu ropa no se enganche en ellos al pasar o que no te claves una astilla bastará con aplicar un poco de pintauñas en ellas.

Evita que los botones se caigan

Es posible que tengas en casa alguna camisa o chaqueta que te encanta, pero que ya no te la pones tan a menudo por miedo a perder los botones. Pon unas gotas de pintauñas sobre los hilos que aseguran el botón a la tela y te olvidarás de este problema.

Olvídate de las carreras en las medias

Si tienes un pequeño desgarro en las media, pero no tienes tiempo para cambiártelas, prueba a aplicar un poco de pintauñas para evitar que se sigan rompiendo.

Siete usos alternativos de los pintauñas en tu hogar

Adiós a las manchas de óxido

Suele ocurrir que en las zonas de la casa más húmedas, como por ejemplo el cuarto de baño, los tornillos o los envases metálicos terminen oxidándose. Para que esto no ocurra solo tendrás que cubrirlos con una capa de esmalte de uñas. Cubre los rasguños en los coches

Si tu coche tiene alguna pequeña marca puedes cubrirla con un poco de esmalte de uñas. Sobra decir que para ella será necesario encontrar un tono del mismo color, o muy parecido, al del vehículo.

Enhebra una aguja

Enhebrar una aguja es, la mayoría de las veces, un reto mucho mayor de lo que parece. Para todos aquellos que no contamos con la pericia necesaria para conseguirlo a la primera, existe un pequeño truco: aplicar un poco de pintauñas sobre la punta del hilo para que se endurezca.

Siete usos alternativos de los pintauñas en tu hogar

Cuida la bisutería

Del mismo modo, los pintauñas transparentes pueden ayudarte a cuidar tus joyas de bisutería para evitar que se oxide, dañen o cambien su color con el paso del tiempo. Además, si eres alérgico a las joyas que no sean de oro puedes utilizar este truco y cubrir la bisutería con una o varias capas de esmalte para evitar el contacto directo con la piel.