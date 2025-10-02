Ikea se adelanta a la Navidad con el árbol definitivo
El nuevo abeto Vinterfint, disponible desde 29,99€, promete convertirse en el favorito de estas fiestas
Todavía es pronto para desempolvar la decoración navideña. Queda por pasar el otoño, con sus hojas caídas y secas y los colores naranja y beige, prominentes durante esta estación del año; y, por supuesto, Halloween, que inunda las casas de calabazas, esqueletos, brujas y telas de araña. Pero nunca es tarde para ir planificando la decoración de Navidad y llegar a tiempo antes de que se agoten las existencias.
En Ikea son sabedores de esto y se han adelantado a todos lanzando su nueva colección de árboles de Navidad, que figura como novedad en su página web. El nuevo abeto artificial que promete estar en todos los salones durante las próximas navidades se llama Vinterfint, y está disponible en tres tamaños y precios distintos, según el espacio disponible que tengas en el salón.
En su descripción, Ikea apunta que este árbol artificial conserva su verdor y encanto Navidad tras Navidad. No pincha y ocupa poco espacio, tanto en interior como en exterior, incluso cuando está guardado. Está hecho de plástico, con al menos un 50 por ciento de contenido reciclado.
Este nuevo elemento decorativo de Ikea para Navidad es ideal para crear un ambiente apacible en tu hogar inspirado en la naturaleza escandinava. Además, es muy realista y se conserva como nuevo año tras año. Por último, ocupa muy poco espacio al guardarlo, ya que se puede desmontar, y no suela pinaza, con lo que tu salón estará limpio mucho más tiempo.
Tamaños y precios del árbol de Navidad Vinterfint de Ikea
- Pequeño (29,99 euros): 150 cm de altura y 84 cm de diámetgro
- Medio (49,99€): 180 cm de altura y 89 cm de diámetro
- Grande (99€): 210 cm de altura y 127 de diámetro
