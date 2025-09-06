Di adiós a la tradicional cómoda de tu habitual: la alternativa más sofisticada

¿Estás al día en la decoración e interiorismo? Si es así, es probable que ya le hayas dicho adiós a las tradicionales cómodas de las habitaciones. Si no, no estás a la moda. Su único cometido es organizar la ropa interior, que no es poco pero ya están pasadísimas de moda. Para estas prendas existe una solución que permite aprovechar los armarios para colocar las bragas y sujetadores en las paredes. Se trata de unos organizadores adhesivos que funcionan como dispensadores de ropa interior. De cara al cambio de armario, pueden ser una buena opción para oganizar los bikinis.

Una de las opciones más populares para organizar la ropa interior son las cajas con compartimentos cuadrados para colocarlas en los cajones. Las vende Ikea y otras firmas de decoración. Sin embargo, esto requiere dedicar un cajón entero a este tipo de prendas. La propuesta que está revolucionando internet aprovecha los huecos de las paredes del armario para organizar calcetines, medias, bragas y calzoncillos.

Se trata de unas cajoneras adhesivas que se colocan en los laterales de los armarios y se pueden extraer como si fuesen un cajón. Son muchas las tiendas chinas de venta online que tienen este tipo de cajones de plástico en diferentes diseños.

Los precios varían dependiendo del vendedor. En tiendas por Aliexpress se venden por menos de 10 euros, pero también hay opciones en Shein y en Amazon con un coste similar.

Los cientes que lo han probado aseguran que es muy cómodo y les ayuda a ahorrar espacio. Hay quien apunta también en los comentarios del producto a otros usos como, por ejemplo, los calcetines de los niños.