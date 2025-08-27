Este es el mejor sitio de casa para poner la planta del dinero y atraer la riqueza

La planta china del dinero o Pilea Peperomioides recibe este nombre porque la forma redonda de sus hojas recuerda a monedas, razón principal por la que se asocia con la atracción de dinero y abundancia. De la familia Urticaceae es una especie de interior pero que también se puede adaptar a espacios exteriores de clima cálido, siempre y cuando se eviten las temperaturas extremas y las heladas.

Originaria de Yunnan, en el sur de China, es muy apreciada por la sencillez de cuidados y su fama de atraer la buena suerte y la fortuna. Una planta decorativa que no requiere de muchas complicaciones por lo que es ideal para aquellos que aseguran con frustración que las plantas "siempre se me mueren". Solo necesita tres cosas: temperatura estable, sol indirecto y riego sin encharcar.

De hojas redondas, suaves y de color verde oscuro también se conoce como 'planta de la amistad' por su capacidad de producir pequeños brotes que se pueden regalar para ser plantados entre tus amigos. Con los cuidados adecuados puede vivir entre 5 y 10 años y es segura para mascotas y niños.

Dónde colocar la planta

En el Feng Shui, se cree que la Pilea Peperomioides ayuda a atraer energías positivas. Para que esas buenas vibraciones y la prosperidad entren en casa, se recomienda colocar la planta del dinero en la esquina sureste de la casa u zona de trabajo. Se recomienda no ponerla en el dormitorio, el baño o bajo las escaleras para no cortar su flujo de energía positiva.

La creencia de que atrae la riqueza y el éxito han contribuido a la popularidad de esta planta de interior, especialmente en Asia y otras regiones del mundo donde la prosperidad económica es un principio fundamental.