No, no es grasa, es "biofilm": el culpable de la sensación resbaladiza en tus bayetas

Seguro que te ha pasado. Vas a coger tu bayeta y según la tomas se resbala entre tus dedos como si fuera un pez. ¿Por qué ocurre eso? Inmediatamente piensas que está grasienta, ya que la sensación es la misma, y procedes a lavarla para poder reutilizarla. Pero no, no es grasa. Lo que hace que esté así de babosa es el biofilm, una capa invisible de bacterias y microorganismos que no ves pero están.

El contacto con el agua y los restos de comida o suciedad que se acumulan en estos trapos tan utilizados generan esa capa tan potente que ni con lejía logras eliminarla del todo. Y es que la humedad es el mejor terreno de cultivo para los hongos y bacterias.

Echa un vistazo a este vídeo del Servicio de Organización Profesional @segoorden para conocer algunos consejos sobre esta "poderosa capa".

¿Cómo recuperarlas?

El mejor consejo es que te olvides de ellas: tíralas. Tu salud y la de los tuyos está en juego. Obviamente cambiarlas con frecuencia es l amejor solución, pero aquí entran en juego otros factores como la sostenibilidad. Ahí ya son tu conciencia y tus principios los que entran en juego, así que desde @segoorden lo que recomiendan es "aclararla bien después de cada uso y lavarla con vinagre de limpieza durante al menos 10 mnutos", además de "dejarlas secar siempre al aire, es importantísimo".

Tiéndelas al sol o... directas al microondas

La humedad es el mejor terreno de cultivo para hongos y bacterias, y las bayetas están constantemente expuestas a la humedad si no las tendemos al sol para que se sequen después de cada uso.

Aun así, los microorganismos terminarán proliferando en la bayeta, pero existe un truco para desinfectarlas. Solo tienes que verter 60 gramos de bicarbonato de sodio en dos litros de agua. Hierve la mezcla y sumerge las bayetas durante 15 minutos. De esta forma además de eliminar las bacterias acabarás con las manchas y los malos olores. Puedes rematar la limpieza con un programa corto de lavadora.

Si quieres ahorrar tiempo, puedes optar por el método del microondas. Mete la bayeta húmera en un recipiente con agua fría y pon el electrodoméstico a máxima potencia dos minutos. Las bacterias desaparecerán al verse sometidas a temperaturas tan elevadas y durarán por mucho más tiempo.