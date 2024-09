El último chollo de Lidl en electrodomésticos

Los chollos del supermercado Lidl no dejan de sorprender a sus fieles consumidores. Las mejores bazas frente a sus competidores no los ofrecen en alimentación sino en su sección de bazar, que a veces llevan a comprar aparatos o utensilios irresistibles que ni sabías que necesitabas (porque no los necesitas seguramente). En esta ocasión, el supermercado te ofrece el electrodoméstico indispensable para la cocina a la mitad de su precio. Se trata de una freidora de aire que, si aún no te habías planteado comprarla, este es el momento ya que está "casi gratis". En este caso es la freidora de aire Masterprode cuatro litros y una potencia de 1.500 watios que te ayudará a cocinar de forma más saludable con resultados deliciosos, 85% menos de grasa.

Pero seguro que lo que quieres saber ya es su precio. Debes saber, eso sí, que esta oferta es por tiempo limitado. La freidora de aire de Lidl tiene un precio de venta al público de 44,99 euros. Sin embargo, en Lidl te la ofrecen con un descuentazo del 50%, con lo que se queda en 21,99 euros.

La popularidad de las freidoras de aire

La popularidad de las freidoras de aire caliente no para de aumentar. En los en los últimos años, su precio se ha reducido, al tiempo que su calidad ha mejorado bastante. En los primeros análisis de OCU sus resultados de fritura eran poco convincentes, pero ahora son mucho mejores, por lo que llevan camino de convertirse en uno pueden ser uno de los productos estrella de ventas. El ahorro es triple: aceite, calorías y energía.