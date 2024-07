¿Crema de verduras en la freidora de aire? Sí, has leído bien

¿Quién ha dicho que en verano no pueda comer uno puré? Puede hacerse en forma de crema fresca si no te apetece que entren más calorías en tu cuerpo. No hay nada mejor que descubrir nuevas recetas ligeras de cara al verano. La variedad en cuanto a cremas depende de la imaginación de cada uno.

A ver si acertamos. Aquí te dejamos una receta ideal gracias a la que podrás sacar partido a un electrodoméstico muy moderno que casi todo el mundo tiene por casa y que seguramente no supieras que se podía utilizar para esto: la freidora de aire.

Propuesta

Aquí te dejamos una propuesta de productos que puedes utilizar: zanahorias, calabaza, ajos y cebolla. Añade sal, pimienta y aceite y cocínala a 170 grados entre 30 y 40 minutos.

Una vez las tengas preparadas, échalas a la batidora junto a un buen chorro de leche de coco que reste espesor y la tendrás lista. Ha sido el creador de contenido Alberto Ugarte el encargado de desbloquear esta receta.