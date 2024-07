Llevas años tendiendo tu ropa fatal

Es una de las tareas domésticas que tienes que hacer quieras o no todas las semanas. Algunos, asi a diario, en función del número de personas que componen la unidad familiar. El caso es que tender no gusta a (casi) nadie y roba tiempo, mucho tiempo. Porque implica no solo poner una lavadora sino también recogerla, retirarla, tenderla y luego recuperarla y doblarla. Parece una bobada pero si sumas todos los tiempos, cada persona puede dedicar a esta tarde entre media hora y tres horas a la semana, sobre todo, si metes el planchado en todo el proceso. Y si separas por colores, ya ni te cuento.

¿Lavar y tender del revés?

A la hora de lavar la ropa, algo parece meridianamente claro: hay que lavar las prendas del revés para evitar que éstas se deterioren. Las manchas se van exactamente igual que si se lavara la ropa del derecho pero el color aguantará más y el tejido no sufrirá posibles desperfectos por roces o rasgaduras con elementos duros como cremalleras o botones.

De hecho, la recomendación es lavar la ropa con las cremalleras subidas y los botones abrochados. De esta forma, nos garantizamos que esos elementos dañarán lo mínimo posible el resto de prendas introducidas en la lavadora.

El dilema surge sobre cómo tender la ropa. ¿Hay que hacerlo del derecho o del revés? ¿Qué es mejor?

Pues tender la ropa del revés evitará que, en caso de extenderla al sol, se deteriore el color o el tejido, sobre todo en verano, cuando más fuerza tiene. Además, tender la ropa del revés te ahorrará las antiestéticas marcas de las pinzas, ya que quedarán por dentro de las prendas. Si las colocas en lugares estratégicos como las costuras bajo las axilas en el caso de camisas o jerseys, no se apreciarán en absoluto.

Hay quien tiene por costumbre tender del derecho solo la ropa interior por motivos de pudor y para proteger el tejido que directamente irá a descansar sobre su piel en zonas tan íntimas como las que protege la lencería.