La cocina es una de las partes de la casa que más suciedad acumula junto al cuarto de baño. Estas zonas de la casa están más expuestas a la suciedad que el resto de estancias por el tipo de uso que se le da a cada una de ellas. La cocina acumula además de la suciedad y restos habituales gran cantidad de grasa generada a la hora de preparar comida. Por eso, es fundamental dedicar unos minutos a la desinfección de estos espacios durante la semana antes de que la suciedad se acumule.

A la hora de afrontar la limpieza de un espacio, lo normal es que esta se oriente a las zonas generales. Eso sí, es importante acordarse cada cierto tiempo de aquellos lugares a los que no suele dedicarse tiempo, como pueden ser algunos de los electrodomésticos de la cocina. Algunos elementos, sin embargo, acaban pasando desapercibidos la mayor parte del tiempo a pesar de que estén más expuestos a la suciedad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las campanas. Por norma general, la grasa se acumula en los filtros y esto puede hasta dificultar su funcionamiento.

Las redes sociales están llenas de trucos de limpieza con los que ahorrarse dinero en productos y tiempo. En esta ocasión, una usuaria ha ofrecido un nuevo consejo para dejar como nuevos estos filtros de la camapana en caso de que no tengas lavavajillas. Para ello, debes sacar los filtros y llenar el fregadero de agua. Una vez dentro, añade una pastilla de lavavajillas y espera a que actúe sobre toda la superficie y haya acabado con la grasa.

La limpieza no acaba aquí. Para acabar con la suciedad en el resto de la campana puedes rociar el exterior con un producto limpiador, con cuidado de no dañar los botone. Después tan solo tendrás que limpiar los restos con una bayeta húmeda. Ten cuidado de no dejar marcas de la limpieza y pasa la bayeta en la misma dirección.

