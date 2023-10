Planchar es una de las tareas domésticas más odiadas por muchos, aunque algunos digan que les relaja. Si no es tu caso, lo tienes fácil: no planches. Nadie te obliga y aunque hay prendas como camisas que lo piden a gritos, aquí van varias opciones para que nadie note que la plancha no es tu fuerte.

Vapor de la ducha Si vas a ducharte con agua caliente aprovecha para llevar al baño aquellas prendas que quieras alisar, como por ejemplo, blusas, camisas, vestidos o camisetas. Cuélgalas en el servicio durante 15 minutos y comprobarás cómo el vapor hace desaparecer las arrugas sin esfuerzo. Meter dos pelotas de tenis en la lavadora: se acabó el planchar la ropa Usar un colchón Antes de acostarte, pon la ropa que desees planchar debajo del colchón. Debes desplegar las prendas de forma individual y dejarlas bajo el peso del colchón durante al menos una hora. Sin embargo... quizá sea peor el remedio que la enfermedad. Plancha para el pelo Este truco es fantástico sobre todo para los viajeros. Las planchas del pelo quitan las pequeñas arrugas de los puños o cuellos. Pasa la plancha de la misma manera que lo haces con tus mechones y despídete de los dichosos pliegues. Secador de pelo Cuelga la prenda a la que quieres quitarle las arrugas en una percha. Enciende tu secador de pelo a su mínima potencia y dirige el aire hacia las zonas arrugadas. El resultado será espectacular y no te llevará nada de tiempo. El mejor: dejar secar en perchas El mejor de todos para nosotros es dejar secar la ropa en perchas. Incluso cuando guardamos la ropa en el armario, la mejor manera de evitar arrugas es utilizarlas. De hecho, si colgamos las camisas, jerséis o camisetas de una percha en cuanto salen de la lavadora, y las dejamos secar así, evitaremos cualquier marca de pinzas o de un mal colgado.