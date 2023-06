A partir de ahora vas empezarás a colocar papel de aluminio en tu lavavajillas. No, no estamos locos, y no, tampoco corres el riesgo de que se te estropeé el electrodoméstico.

Lavar los platos es una de las tareas más pesadas del hogar, pero si tienes un lavavajillas todo es más fácil, ya que es el perfecto aliado para limpiar los objetos de la cocina que usamos de manera diaria. Su funcionamiento es realmente sencillo, funcionan a base de agua y una pastilla de detergente con abrillantador. Sin embargo, hay muchas veces que el menaje no queda como nosotros nos gustaría. Para ello ya hay una solución viral, te la contamos. Truco viral Los usuarios de internet se han vuelto locos con el nuevo truco de limpieza. Se trata de papel de aluminio, asi de sencillo. Este material es uno de los mejores aliados de la cocina, permite cocinar los alimentos sin que estos pierdan su sabor y tampoco se quemen, ahora muchos han extendido su uso al de la limpieza. Uno de los consejo que circula en TikTok sugiere añadir una bola mediana de papel de aluminio en el apartado de los cubiertos. Como resultado, los utensilios salen más brillantes y sin rayones: como nuevos. Ante el uso del deterngente, algunos cubiertos se quedan con manchas de las pastilla, algo que el aluminio eliminará de una pasada. El truco de la bolita de papel aluminio en el lavavajillas... ¡Cubiertos relucientes! ✨🍴 pic.twitter.com/hwgmLZL481 — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 21, 2023