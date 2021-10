Acabas de llegar a casa tras un largo día de trabajo. Te pones tu bebida favorita, una buena manta para resguardarse del ya fresco otoño y con el mando en la mano empiezas a recorrer las portadas de las series en Netflix. No sabes por cuál empezar, pero una vez has elegido la que te han recomendado varias personas, cierras los ojos y te imaginas recorriendo Nueva York, tomándote un café en París o viviendo en esas casas de ensueño que solo salen en las películas.

Si te sientes identificado o identificada con esta escena y además te apasiona la decoración, Lucía García, experta en decoración, propone una selección de las series más actuales en Netflix con los mejores decorados para inspirarte y hacerte sentir que tu casa ha salido de la pequeña pantalla.

Valeria: estilos que se adaptan 100% a la personalidad de sus protagonistas

Una serie llena de increíbles escenarios, donde se mezcla lo vintage con lo moderno. Si quieres vivir como en una de las series españolas de mayor tirón del momento, apunta y que no se escape detalle alguno.

Si tu piso ya venía con suelos hidráulicos, escayola en los techos y papeles pintados antiguos, ¡aprovéchalos y haz que el estilo mojo-vintage derroche por todos los rincones! Inspírate en la casa de la protagonista, Valeria, con una decoración retro de antiguos muebles restaurados y pintados en colores muy llamativos y juveniles. O en la de su amiga Lola, que mantiene una línea más actual a la vez que industrial con paredes de ladrillo visto y vigas de metal donde no faltan los neones y las luces de colores. ¡Este es el toque definitivo para sentirte como en la serie!

Annie with an E: una tierna historia con escenarios únicos

Esta encantadora y emotiva serie inspirada en las aventuras de la entrañable Annie Shirley y basada en la exitosa novela de Lucy Maud Montgomery, se desenvuelve dentro de un entorno campestre y armónico al más puro estilo farm house.

Este estilo rústico donde la madera es la principal protagonista, desprende una gran calidez y sencillez. Utiliza muebles clásicos de madera envejecida como alacenas, vitrinas o grandes mesas decoradas con ramos de flores silvestre, velas o farolillos que evocan una decoración más delicada y romántica.

Los Bridgerton: La serie más inspiradora de la alta sociedad británica del siglo XIX

Una serie donde no solo la trama o los personajes son cautivadores, si no que la decoración de cada espacio no pasa indiferente. Destaca por sus espectaculares ubicaciones y palacios decorados con extrema excelencia.

Si quieres dar un toque elegante a tu hogar, esta es tu serie, donde se da a conocer un nuevo estilo, el "regencycore" inspirado en el antiguo y barroco estilo inglés. Los estampados florales toman un gran protagonismo y los toques dorados en marcos, candelabros y jarrones marcan esta tendencia tan clásica como puedes ver en la mansión de los Bridgerton . No te olvides de vestir tu salón con terciopelo y tus paredes con molduras. ¡Toda una apología a la opulencia más clásica en la decoración!

Emily in Paris: una serie llena de clichés, también en la decoración

La modernidad y actualidad se mezclan con la clásica ciudad parisina para contar la historia de Emily, una chica estadounidense que debe viajar a París por motivos de trabajo.

Tanto la protagonista como sus entornos se han convertido en puros referentes de los estilos, más chic y novedosos sin dejar a un lado los clásicos. Este estilo, más bien conocido como "frenchcandinavo", se reconoce por la mezcla del diseño nórdico, siempre más funcional, junto al clásico y elegante estilo francés. Los grandes ventanales características de los edificios parisinos conviven a la perfección con piezas minimalistas y únicas como se puede apreciar en la oficina donde se desarrolla gran parte de la historia. Cuadros abstractos, piezas doradas, paredes elegantes y con molduras vestidas con espejos y cuadros. La luz natural mana por todos lados gracias a predominar el color blanco en su conjunto, a la vez que se confluyen los muebles de madera y las cortinas de tejidos livianos y fluidos.

Élite: La serie de los millonarios con elementos decorativos para todos los bolsillos

Esta serie icono del diseño más vanguardista destaca por sus amplios y espectaculares espacios. Pero no hace falta tener una casa de ensueño con impresionantes jardines y piscinas infinitas como las que aparecen en la serie.

Dale un toque de diseño a tu estancia favorita rescatando de tu desván o de un mercadillo alguna pieza de arte o escultura única e integrándola en un ambiente de lo más diáfano como puedes apreciar en la casa de Polo, concretamente en su salón. Además de los estilos minimalistas, coloniales, nórdicos, puedes disfrutar de muchas ideas de inspiración ecléctica en la mansión donde viven Rebeca y su madre.

Como ves, inspirarte para redecorar tu casa es más fácil de lo que crees, basta con disfrutar de tu "momento Netflix" para coger mil y una ideas.