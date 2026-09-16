Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a los amantes de la precisión. La cadena alemana ha puesto a la venta el set de cuchillos de acero inoxidable SILVERCREST, un juego que destaca por su versatilidad, funcionalidad y precio imbatible.

El set está compuesto por un total de cuatro piezas: cuchillo de chef, cuchillo Santoku, cuchillo multiusos y cuchillo para verdura. Un compendio suficiente para adaptar el tipo de corte en función del grosor y necesidades de cada producto.

Cada cuchillo está compuesto por unas hojas extraafiladas de acero inoxidable. Gracias a este material, el juego augura máxima resistencia, precisión de corte y funcionalidad con el paso del tiempo.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de un revestimiento antiadherente de la marca ILAG® que evitará que los alimentos blandos, húmedos o almidonados (como el queso, el queso tierno, el chocolate o las patatas) se queden pegados a la hoja durante el corte. Además, es apto para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.

El set incluye una funda protectora para un almacenamiento seguro y que protegerá la hoja para garantizar un buen afilado en el tiempo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 6,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes, ansiosos, irán corriendo a por este set de cuchillos de acero inoxidable que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España