Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente y barato del mercado: con función grill y 10 prácticos programas automáticos

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de los pequeños electrodomésticos. Se trata del microondas SILVERCREST, un artículo pensado para quienes buscan cocinar fácil, rápido y con los mejores resultados.

Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad. El microondas cuenta con función grill y 10 prácticos programas automáticos diseñados para pasta, pescado, carne, recalentar, arroz, pollo, patatas, palomitas, verdura y bebidas.

Asimismo, el dispositivo sirve para calentar, cocinar, descongelar y gratinar. Las funciones necesarias para sobrevivir a una jornada en la cocina con las mejores garantías culinarias.

El aparato cuenta con ocho niveles de potencia: 5 niveles de potencia de microondas (160/320/480/640/800 W), 1 nivel de potencia de grill y 2 niveles de potencia combinados (microondas y grill). Ideal para ajustar la intensidad en función de las necesidades de cocción de los alimentos.

Además, dispone de 4 funciones de descongelación con función de inicio rápido y seguro para niños. Una opción perfecta para quienes buscan resolver de forma rápida los despistes de última hora.

Comodidad de uso

Si algo caracteriza a este microondas es su sencillez y cómodo manejo. Gracias a su regulador giratorio con ajuste, preparar cualquier plato será un auténtico juego de niños. Asimismo, dispone de pantalla LED multifuncional que indicará con exactitud el tiempo y estado de la cocción.

El aparato cuenta con un reloj digital de 12/24 horas que indica la preselección del tiempo de cocción, señal de fin de preparación y temporizador de cocina de 95 minutos.

Alta demanda

La combinación de versatilidad, funcionalidad y un precio de tan solo 59,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente microondas que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España