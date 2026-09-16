Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para renovar tu cocina con la colección más cuqui y barata del mercado: cinco electrodomésticos por solo 166 euros

Los tonos pastel están cada vez más de moda. Ya sea para decorar una habitación, un salón o una cocina. Tonalidades rosa, verde, azul o beige hacen que tus estancias adopten ese tono dulce que aporta calma en el hogar. Ahora, si estás pensando en renovar tanto cafetera, como microondas o hervidor de agua estás de suerte porque en Lidl han sacado una colección de pequeños electrodomésticos que dará un giro a tu cocina sin dejarte grandes cantidades de dinero.

Y es que desde 17,99 euros podrás renovar varios de tus básicos de cocina.

Diseño retro

Por solo 48,99 euros podrás llevarte un microondas moderno y con diseño retro, ideal para calentar, cocinar y descongelar. Incluye 8 programas automáticos (calentar, verdura, pescado, carne, pasta, patatas, pizza, sopa) y 5 niveles de potencia (140, 280, 420, 560, 700 W). También cuenta con 4 funciones de descongelación (carne picada, trozos de carne, trozos de pollo, pan) y función de inicio rápido.

Y para aquellos que tengan niños en casa, tiene también un bloqueo de seguridad. Cuenta con pantalla LED, indicación de la hora (12/24 h), temporizador de cocina de 95 min con señal acústica de fin de cocción y plato giratorio de cristal. El aire que tu cocina necesita a un precio imbatible y en tres colores a elegir. Rosa, verde o gris.

Descuento duro

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España