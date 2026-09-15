Multado después de echar 100 euros de gasolina diésel en su coche tras el encarecimiento del precio: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana con su tendencia al alza, encadenando su séptima subida consecutiva, con lo que acumula un encarecimiento de hasta más del 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA al 10%. En concreto, en el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 0,38% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,828 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,705 euros, tras encarecerse un 0,17% con respecto a la semana pasada, para mantenerse en máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estos nuevos alzas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21,5%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 18,5%. Estos precios al alza de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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De esta manera, tras los encarecimientos en estas siete últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se acercan así a los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

Llenar un depósito

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,54 euros, unos 22,77 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,77 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 93,77 euros, casi 12,4 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.

Pero ojo, que además de este encarecimiento que vas a notar en tu bolsillo en los próximos días, debes saber que puedes ser sancionado entro de la gasolinera dado que también es vía pública. Con la subida incesante de la gasolina, llenar el depósito de un turismo puede suponer un gran agujero en el bolsillo por lo que hay quien pueda tener la tentación de llenar el depósito e irse sin pagar. Esto, por supuesto, es sancionable. De hecho, está considerado como un delito leve de estafa si la cifra es menor de 400 euros (si es mayor el delito es grave y las penas se agravan), según aparece en el artículo 249 del Código Penal. Tendrá que pagar una cantidad diaria que ronda los 10 euros (puede variar según lo que considere el juez) durante un tiempo de uno a tres meses, además de las costas procesales y el dinero que no abonó en su momento en la gasolinera..

Fuente: La Nueva España