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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la percha de vapor vertical más barata del mercado: para alisar y refrescar la ropa con delicadeza

Se trata de una percha y barra de estabilidad con pinzas de sujeción para fijar los tejidos de forma práctica, que permite alisar la ropa de forma rápida y sencilla.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines plegables para terraza más baratos del mercado: muy suaves gracias a su acolchado de confort

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Daniel Cid

Septiembre es el mes en el que muchos zamoranos alargan las vacaciones, pero ya queda poco para tener que volver al hogar, al trabajo y a la rutina. Retomar el ritmo cuesta, sobre todo para tareas como limpiar o planchar.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la plancha de vapor vertical 1630 W con la que tu ropa quedará perfecta en una pasada.

¿Qué ofrece?

Es perfecta para alisar y refrescar la ropa con delicadeza. Y es que se trata de una percha y barra de estabilidad con pinzas de sujeción para fijar los tejidos de forma práctica, que permite alisar la ropa de forma rápida y sencilla.

Un producto que enamora por su cómodo trabajo de pie gracias a la barra telescópica; el cabezal se puede colgar fácilmente durante las pausas de trabajo. Cuenta con uso móvil gracias a las ruedas de deslizamiento suave XL: solo hay que inclinarla y desplazarla (sistema Tilt-&-Go) y un gran depósito de agua desmontable de 2,5 l para un largo tiempo de funcionamiento y un llenado sencillo. Incluye guante de protección térmica y funda protectora de tela para el cabeza.

Centro de planchado verticañ

Centro de planchado vertical / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la plancha de vapor vertical 1630 W, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 64,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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