Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser para la vuelta al cole más barata del mercado: brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón

El verano ya quedó casi atrás y es momento de la vuelta al cole. Además de preparar mochilas, material y ropa, es momento también de hacer pequeños arreglos en uniformes para evitar gastos innecesarios. Así, que si quieres arreglar cualquier prenda sin tener que dejarte un dineral, lo mejor es correr a Lidl para conseguir la Singer® Máquina de coser 323 L a un precio espectacular.

Se trata de una máquina de coser de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas. Cuenta con brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón y cortahilos en la parte superior de la máquina.

La elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas. El soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser. También cuenta con una mesa extensible con caja de accesorios y 2 ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero, volviendo a la Singer Máquina de coser 323 L, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 99,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España