Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave

Con la llegada del otoño y a pesar de que todavía hace calor, el cambio de temperatura llegará tarde o temprano. Por ello, si quieres estar preparado sin tener que gastar más de la cuenta, debes correr a Lidl a conseguir el Wolfgang Joop Juego de cortinas 135 x 245 cm.

Cuenta con una decoración elegante para el salón y el dormitorio. De tejido ligero, este juego de cortinas es translúcido y de caída suave. Su instalación no puede ser más sencillo y cuenta con 2 opciones de suspensión: barra de cortina o riel. Además, también tiene trabillas para colgar fácilmente.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero, volviendo al Wolfgang Joop Juego de cortinas 135 x 245 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 14,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España