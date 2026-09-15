Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitapelusas eléctrico más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo del hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la limpieza. Se trata del quitapelusas eléctrico PHILIPS, un artículo que destaca por su funcionalidad y potencia a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este aparto es que dispone de tres orificios con diferentes tamaños para eliminar las bolitas de todo tipo de tejidos y de todos los tamaños. Además, tiene un sistema de protección para prendas delicadas que garantiza un correcto uso del dispositivo mientras se aplica sobre el textil más sensible.

Otro de sus puntos fuertes es que abarca gran parte del tejido de una sola pasada. Gracias a su amplia superficie de cuchillas permite tratar una gran área simultáneamente y sin daños adicionales.

Quitapelusas eléctrico / Lidl

Asimismo, el aparato cuenta con un plus de limpieza: incluye un contenedor de pelusas extraíble para depositarlas en su interior y vaciarlo una vez haya finalizado el proceso de limpieza.

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y un precio de tan solo 8,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este quitapelusas eléctrico que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España