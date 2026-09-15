Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines plegables para terraza más baratos del mercado: muy suaves gracias a su acolchado de confort

No es tarde para darle un nuevo giro a tu terraza, ese lugar donde pasamos más tiempo en estas fechas y relajarte gracias al nuevo juego de cojines. Y es que debes correr a Lidl para conseguir el cojín para silla de respaldo bajo Houston con el que podrás disfrutar de ratos de tranquilidad y reposo.

Este cojín es de algodón y agradablemente suave gracias a su acolchado de confort de 4 centímetros. Cuenta con un borde elevado decorativo y una sujeción óptima gracias a la cinta posterior ajustable y a las cintas de fijación. También tiene una funda resistente y con colores sólidos de tejido de lona de alta calidad.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero, volviendo al cojín para silla de respaldo bajo Houston, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,49 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España