¿Ketchup para la limpieza doméstica? Sí, has leído bien

Hay trucos de limpieza que pueden sonarte tan raros que, si los ves por las redes sociales, pueden parecerte un fake en toda regla. Sin embargo, muchos funcionan porque aprovechan principios muy siempres: la grasa atrae la grasa, el frío endurece la suciedad, la electricidad estática atrapa pelos o algunos alimentos ayudan a arrastrar restos pegados. No sustituyen a una limpieza profunda, pero pueden ser muy útiles para problemas concretos.

Uno de los más curiosos es usar ketchup para limpiar cobre o latón. Se aplica una pequeña cantidad sobre la pieza, se deja actuar unos minutos y se retira con un paño húmedo. El ácido del tomate y el vinagre ayudan a recuperar brillo en algunos metales. Conviene probar primero en una zona pequeña.

El truco es útil para piezas pequeñas de casa: tiradores, pomos, objetos decorativos, bandejas, pequeños utensilios, candelabros o detalles metálicos que han perdido brillo. No conviene usarlo en piezas antiguas de mucho valor, objetos barnizados, metales delicados o superficies que no sepamos identificar bien. En esos casos, lo más prudente es consultar antes o probar con una limpieza profesional.

Hazlo así

La forma de aplicarlo es sencilla. Se pone una pequeña cantidad de ketchup sobre un paño suave o directamente sobre la zona que se quiere limpiar. Después se extiende formando una capa fina y se deja actuar unos minutos. No hace falta cubrirlo durante mucho tiempo: normalmente bastan entre 5 y 10 minutos. Luego se frota suavemente con un paño, se retira con otro paño húmedo y se seca muy bien.

Lista rápida de trucos raros Pan de molde para recoger microcristales del suelo.

para recoger microcristales del suelo. Ketchup para dar brillo a cobre o latón.

para dar brillo a cobre o latón. Maicena para absorber manchas de grasa.

para absorber manchas de grasa. Espuma de afeitar para manchas leves en tapicería.

para manchas leves en tapicería. Cáscara de plátano para abrillantar cuero liso.

para abrillantar cuero liso. Café seco usado para reducir malos olores.

para reducir malos olores. Una media vieja para atrapar pelos de la escoba.

para atrapar pelos de la escoba. Papel de horno para repeler gotas en grifos limpios.

para repeler gotas en grifos limpios. Guante de goma para quitar pelos del sofá.

para quitar pelos del sofá. Funda de almohada para limpiar aspas de ventilador sin tirar polvo.

para limpiar aspas de ventilador sin tirar polvo. Hielo para endurecer chicle pegado y retirarlo mejor.

para endurecer chicle pegado y retirarlo mejor. Arroz crudo para limpiar el interior de botellas estrechas. La norma básica es probar siempre en una zona poco visible, no mezclar productos de limpieza y evitar estos trucos en superficies delicadas, porosas o caras. Son remedios útiles para problemas concretos, pero no todos sirven para todo.

El último paso es importante. Si quedan restos pegajosos o humedad, la pieza puede volver a ensuciarse antes o quedar con marcas. Por eso hay que aclarar bien y secar hasta que el metal recupere un aspecto limpio y brillante.

Este truco no es mágico ni sustituye a un limpiametales específico, pero puede sacar de un apuro y mejorar mucho el aspecto de piezas pequeñas. Eso sí, hay una regla básica: probar siempre primero en una zona poco visible. Si el metal cambia de color de forma rara, se mancha o pierde acabado, mejor no seguir.

En la cantidad justa puede ayudar a devolver brillo. Usado sin control, sobre una pieza delicada, puede estropear el acabado.