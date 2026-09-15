Ahorra espacio en la maleta: los trucos de abuela que ni siquiera Marie Kondo te ha contado
Dos técnicas que te servirán para acelerar el proceso del equipaje
La vuelta de las vacaciones se acerca, así como se aproximan esos viajes cortos para los que solo se lleva una mochila o, como mucho, una maleta de mano. Es por eso que cualquier truco para ahorrar ese espacio que en el viaje de ida sobraba y ahora ocupan los souvenirs, o para que quepa todo el equipaje en esa pequeña mochila que será todo lo que lleves encima.
Uno de los trucos está en llenarse de pequeños bolsos que después puedas enganchar a la mochila si viajas en coche o en autobús. De esta manera, no llevarás bultos de más pero podrás ganar almacenamiento para ropa, calzado u otros artículos que no sean extremadamente frágiles, llevando los souvenirs en la maleta.
Por otro lado, para ahorrar el espacio que ocupa la bolsa de la ropa sucia, solo tendrás que ejecutar cuatro simples pasos. Con ellos, conseguirás hacer con tu toalla de baño o playa una bolsa en la que guardar lo que ya no vayas a utilizar en el viaje. Solo tendrás que doblar la toalla en dos, volver a doblarla de forma horizontal, atar los extremos que quedan sueltos y utilizar los diferentes compartimentos que resulten para guardar tu ropa. Puedes clasificarla: ropa interior por un lado, ropa de baño en otro y ropa de calle en el tercero.
Este truco, además de ayudarte a ahorrar espacio, te resultará realmente útil a la hora de deshacer la maleta, ya que estará todo mejor clasificado que si hubieras utilizado una bolsa común.
De esta forma, hacer y deshacer el equipaje será mucho más sencillo en tus próximos viajes, ahorrándote así más que tiempo, varios dolores de cabeza.
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