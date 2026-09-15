Adiós a las manchas de pinturas al salir del cole: los seis trucos infalibles para limpiar la ropa de los más pequeños

Los más pequeños de la casa cumplen este miércoles una semana desde su regreso a la aulas, estreno en algunos casos. Un periodo que se complica en ocasiones tanto para ellos como para sus progenitores y que, en el caso de los segundos, supone más de un quebradero de cabeza indeseado. Además de lo clásicos berrinches por no querer separarse de sus brazos, no es de extrañar que aparezcan más de una vez por casa con manchas poco deseadas de pinturas u otros elementos similares. A fin de cuentas, ellos disfrutan a su manera de las clases... y esta diversión no siempre va acompañada del cuidado de sus ropas.

Por ello, os traemos seis trucos infalibles que pondrán fin a estas guerras entre padres y ropa, acabando de una vez por todas con las manchas. El primer paso, como en cualquier otro incidente que suponga una mancha, es actuar cuanto antes. En este caso, se recomienda retirar el exceso de pintura con una cuchara o papel absorbente, aunque evitando frotar en la medida de lo posible si no se quiere extender el problema de manera exponencial. Una vez realizada esta primera actuación, el primer aclarado se deberá realizar con agua fría y siempre desde el reverso de la tela, pues el agua caliente podría hacer permanentes las manchas en el tejido.

Si el problema persiste, nuestro siguiente aliado será el jabón líquido, ya sea exclusivo para la ropa o cuyo uso sea habitual en otros menesteres, como puede ser el lavavajillas. Con suavidad y delicadeza, conviene frotar la mancha con los dedos, a la espera de que este paso sea suficiente para acabar con las complicaciones. Sin embargo, no siempre será posible, por lo que llega el momento de seguir el tedioso proceso con otro arma infalible: el remojo. Volviendo a usar el detergente, dejaremos la prenda en remojo entre 15 y 30 minutos, volviendo a realizar todos los pasos anteriores en caso de no conseguir el resultado deseado.

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La secadora, para el final

Si estamos realizando nuestra limpieza en la cocina, el último de los aliados posibles para estas lides no estará muy lejos y es muy común para la limpieza 'extrema': el vinagre. Habrá que mezclar una parte de vinagre blanco con dos de agua, siendo recomendable hacer una primera prueba en alguna zona que no sea especialmente visible, por si no surtiera el efecto deseado. Por último, siempre que tengamos una secadora en casa y queramos acelerar el proceso, habrá que esperar a que todas las manchas hayan desaparecido para aplicar el calor que desprende esta máquina, pues hacerlo antes podría ser contraproducente.