Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente set de manicura y pedicura más barato del mercado: tendrás unas manos y pies cuidados

Si quieres tener las manos y pies cuidados, en Lidl tienen el potente set de manicura y pedicura más barato del mercado, un set profesional. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de manicura y pedicura Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tienen una forma ergonómica y tiene 7 cabezales de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 lima de zafiro para eliminar rápidamente el callo grueso, 1 fresa en forma de llama para aflojar las uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para pulir y alisar la superficie de la uña y 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña.

Tiene velocidad regulable (2000–4600 rpm +/- 15 %) e interruptor de giro a derecha/izquierda con indicación de color LED (giro a derecha: rojo, giro a izquierda: verde). Viene con una práctica bolsa de almacenamiento fabricada con material reciclado y tiene un cable espiral para un gran radio de acción, además de adaptador de red con ajuste universal de voltaje (100–240 V).

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al set de manicura, su precio es de 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España