Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de hombre más baratas del mercado: ideales para el running

Si haces running, en Lidl tienen las deportivas de hombre más baratas del mercado, que son ideales para ese deporte y están disponibles en dos colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.

Se trata de zapatillas de running para hombre de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que tienen el material exterior de malla transpirable y forro textil para un confort óptimo. Tienen un cómodo acolchado en la lengüeta y el borde de la caña.

Además, tienen una suela robusta de compuesto de goma con entresuela de EVA amortiguadora.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Colores

Pero volviendo a las deportivas, están disponibles en colores azul marino y blanco, y su precio original era de 13,49 euros, pero ahora tienen un descuento del 14 por ciento, con lo que se quedan en 11,49 euros. Puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España