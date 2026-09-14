Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cortapelos 5 en 1 más barato del mercado: tendrás una barba perfecta

Si quieres tener la barba perfecta y ahorrar mucho dinero en la barbería, en Lidl tienen el potente cortapelos 5 en 1 más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cortapelos y cortabarba 5 en 1 Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con cabezales para cortar, recortar, perfilar, arreglar y afeitar. Tiene un juego de cuchillas de acero inoxidable pulido de precisión para una óptima precisión de corte y durabilidad.

Tiene cabezal de afeitado con cuchilla flotante para perfilar contornos, cabezal cortabarba con peine accesorio (longitudes ajustables: 3 / 4 / 5 / 6 mm); 4 peines accesorios para el cabezal cortapelos: 3 / 6 / 9 / 12 mm; y peine accesorio adicional con rueda de ajuste de 1 – 10 mm para el cabezal cortapelos.

Ofrece un ajuste de precisión mediante regulador deslizante para un corte exacto de pelo y barba; y tiene cabezal de corte de precisión para perfilar el bigote, las cejas y las patillas; cabezal para eliminar el vello de la nariz y las orejas. Funciona aproximadamente 60 minutos (con carga completa) y es de fácil limpieza con un sistema de corte lavable bajo el agua corriente.

Su mango es de forma ergonómica para un manejo cómodo y tiene función de bloqueo de transporte (Travel Lock Function) que evita el encendido involuntario. Además, tiene carga rápida de aproximadamente 5 minutos (5 V/1 A) para 3 – 10 minutos de funcionamiento.

Cortapelos / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo al cortapelos, su precio es de 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España