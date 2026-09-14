Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo moldeador más barato del mercado: con dos niveles de calor y velocidad

Si quieres ahorrarte mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente cepillo moldeador más barato del mercado con dos niveles de calor y velocidad, tendrás dos accesorios en uno. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cepillo moldeador 2 en 1 de Remington que incluye 3 accesorios para secar y peinar. Concentrador para secar, cepillo de cerdas mixtas con revestimiento cerámico de 38 milímetros y cepillo de cerdas mixtas con revestimiento cerámico de 21 milímetros.

Tiene una potencia de 800 vatios y 2 niveles de calor y velocidad, tiene función de aire frío (Cool Shot), bBotón para soltar el accesorio, cable giratorio y bucle para colgar.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo al cepillo moldeador, tenía un precio de 49,99 euros, pero ahora está en solo 19,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España