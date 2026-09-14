Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISPlan contra incendios en ZamoraCompensaciones para provincias productoras de energía como ZamoraSayago, contra los molinos y placasZamora CF
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente masajeador de cuello más barato del mercado: para un masaje intenso en la zona del cuello

Es muy fácil de usar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente masajeador de cuello más barato del mercado: para un masaje intenso en la zona del cuello

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente masajeador de cuello más barato del mercado: para un masaje intenso en la zona del cuello / LIDL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si te encantan los masajes, en Lidl tienen el potente masajeador de cuello más barato del mercado, para un masaje intenso en la zona del cuello y muy fácil de usar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un masajeador de cuello fabricado con material reciclado. Tiene cabezales de masaje con función de calor opcional y 2x 4 cabezales de masaje giratorios en sentido contrario.

Tiene una forma ergonómica y correas de mano para la regulación de la presión y una alineación óptima. Además, tiene apagado automático después de aproximadamente 15 minutos.

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Noticias relacionadas

Precio

Pero volviendo al masajeador de cuello, su precio es de 26,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descrito en Zamora un nuevo foco de la Enfermedad de Andrade
  2. DIRECTO | Arenas Club - Zamora CF: sigue el partido con nosotros
  3. GALERÍA | Aliste elige el mejor tomate de la comarca: casi un kilo y medio de sabor procedente de Palazuelo de las Cuevas
  4. José María Diego, 'Chema', nuevo párroco de San Frontis y la margen izquierda de Zamora
  5. El Zamora CF sufre, pero suma su primera victoria liguera en Fadura
  6. Un Fromago bajo el sol: este es el tiempo que hará en Zamora durante la Feria Internacional del Queso
  7. Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada
  8. Los tomates alistanos, referente de calidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente masajeador de cuello más barato del mercado: para un masaje intenso en la zona del cuello

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente masajeador de cuello más barato del mercado: para un masaje intenso en la zona del cuello

Zamora comienza la semana con calor, aunque sin entrar en zona de alerta: esta es la previsión

Zamora comienza la semana con calor, aunque sin entrar en zona de alerta: esta es la previsión

Los países del Ártico piden a la UE que se implique para garantizar su seguridad

Los países del Ártico piden a la UE que se implique para garantizar su seguridad

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

Colas para elegir los viajes del Imserso en Zamora

Colas para elegir los viajes del Imserso en Zamora

La Copa de Castilla y León de baloncesto llega a Benavente: Recoletas Zamora y Mipelle León miden fuerzas

La Copa de Castilla y León de baloncesto llega a Benavente: Recoletas Zamora y Mipelle León miden fuerzas

Benavente se mueve a golpe de pedal, karts y vuelven los 10.000 pasos

Benavente se mueve a golpe de pedal, karts y vuelven los 10.000 pasos

El Ayuntamiento de Toro, la Diputación y la Junta firman el protocolo para la construccion de la captación y la nueva potabilizadora de agua

El Ayuntamiento de Toro, la Diputación y la Junta firman el protocolo para la construccion de la captación y la nueva potabilizadora de agua
Tracking Pixel Contents