Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de viaje más barato del mercado: tiene dos niveles de velocidad

Si necesitas un nuevo secador, en Lidl tienen el potente secador de viaje más barato del mercado, con dos velocidades y que genera un flujo de aire de 50 kilómetros por hora. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del secador de viaje Remington de 1.400 vatios. El secador de pelo On The Go D2404 de Remington no solo es perfecto para viajar gracias a su mango plegable.

Con una potencia de 1.400 vatios, genera un potente flujo de aire de 50 km/h. El secador de pelo On The Go D2400 está equipado con 2 combinaciones de niveles de calor y velocidad.

Una boquilla de styling, el ajuste manual de voltaje y el gancho para colgar completan el equipamiento del secador de pelo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al secador, su precio original era de 32,99 euros, pero ahora cuesta solo 12,99 euros, un descuento de más de la mitad. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.