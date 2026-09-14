Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado: tendrás una plancha y un rizador

Si quieres ahorrarte mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado, tendrás una plancha y un rizador a la vez. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador 2 en 1 de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que se puede usar como plancha y rizador. Así, obtendrás distintos resultados de peinado con una sola herramienta para el cabello. Además, es adecuado para todo tipo de cabello y la función de alisado tiene placas de peinado calefactadas.

Tiene 5 ajustes de temperatura (130–210 °C), indicador de temperatura iluminado, apagado automático de seguridad después de 60 minutos, cierre para un almacenamiento que ahorra espacio y articulación de cable de 360° con ojal para colgar.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Moldeador

Pero volviendo al moldeador, su precio original era de 14,99 euros, pero ahora tiene un megadescuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España