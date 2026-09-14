Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan contra incendios en ZamoraCompensaciones para provincias productoras de energía como ZamoraSayago, contra los molinos y placasZamora CF
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado: tendrás una plancha y un rizador

No necesitarás acudir a la peluquería cada vez que tengas un evento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado: tendrás una plancha y un rizador

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado: tendrás una plancha y un rizador

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si quieres ahorrarte mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado, tendrás una plancha y un rizador a la vez. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador 2 en 1 de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que se puede usar como plancha y rizador. Así, obtendrás distintos resultados de peinado con una sola herramienta para el cabello. Además, es adecuado para todo tipo de cabello y la función de alisado tiene placas de peinado calefactadas.

Tiene 5 ajustes de temperatura (130–210 °C), indicador de temperatura iluminado, apagado automático de seguridad después de 60 minutos, cierre para un almacenamiento que ahorra espacio y articulación de cable de 360° con ojal para colgar.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Moldeador

Pero volviendo al moldeador, su precio original era de 14,99 euros, pero ahora tiene un megadescuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descrito en Zamora un nuevo foco de la Enfermedad de Andrade
  2. DIRECTO | Arenas Club - Zamora CF: sigue el partido con nosotros
  3. GALERÍA | Aliste elige el mejor tomate de la comarca: casi un kilo y medio de sabor procedente de Palazuelo de las Cuevas
  4. José María Diego, 'Chema', nuevo párroco de San Frontis y la margen izquierda de Zamora
  5. El Zamora CF sufre, pero suma su primera victoria liguera en Fadura
  6. Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada
  7. Un Fromago bajo el sol: este es el tiempo que hará en Zamora durante la Feria Internacional del Queso
  8. Los tomates alistanos, referente de calidad

Kia reinventa el crossover: el nuevo XCeed combina una silueta elegante, tecnología inteligente y practicidad cotidiana

Kia reinventa el crossover: el nuevo XCeed combina una silueta elegante, tecnología inteligente y practicidad cotidiana

¡Te invitamos al cine! Consigue una entrada doble para ver 'En la Zona Gris', lo nuevo de Guy Ritchie

¡Te invitamos al cine! Consigue una entrada doble para ver 'En la Zona Gris', lo nuevo de Guy Ritchie

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre
Tracking Pixel Contents